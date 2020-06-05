Кондиционеры и вентиляторы в офисах генерируют дополнительные потоки воздуха, которые могут разносить аэрозоль вируса на несколько метров.

Об их опасности предупредил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, передает агентство «Москва».

По его словам, есть данные, что при направленных потоках воздуха в помещении вирус может распространяться и заражать людей на расстоянии в 3-4 метра.

Вирусолог при этом отметил, что, выбирая между кондиционером и вентилятором, стоит отдать предпочтение первому, так как в этом случае воздушный поток будет менее мощным.

Лукашев сообщил, что кондиционером можно пользоваться без ограничений дома либо в офисе, где работает один человек.

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