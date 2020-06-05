Встреча стран ОПЕК+ на уровне министров энергетики состоится в субботу, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По заявлению источника, России и Саудовской Аравии удалось договориться с Ираком, который не полностью выполнил план по сокращению добычи нефти, о порядке компенсации.

Ранее встреча была перенесена с 9-10 июня на 4 июня, однако была вновь отложена из-за проблем с выполнением плана по сокращению добычи некоторыми странам-участниками соглашения.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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