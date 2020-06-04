Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского «Атлетико» Диего Косту к шести месяцам тюрьмы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Mundo.

В суде рассматривалось дело о неуплате налогов, однако в тюрьму футболист отправлен не будет из-за того, что согласился заплатить штраф в размере €36 тыс. Эта сумма будет выплачена сверх штрафа в €507,2 тыс.

Также стоит отметить, что Коста уже возместил испанскому казначейству сумму в размере €1,1 млн, которую он не заплатил с доходов, полученных от реализации имиджевых прав в 2014 году.

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