В Турции прекращены полномочия трех депутатов.

Как сообщает АПА, решение об этом принял Верховный суд Турции (Yarğıtay).

Согласно решению, прекращены полномочия Эниса Бербероглу, избранного депутатом от Республиканской народной партии (РНП), депутатов от Демократической партии народов (ДПН) Лейлы Гювен и Мусы Фарисиоглу.

Один из трех депутатов арестован.

Направлявшийся в Анкару экс-депутат от Демократической партии народов Муса Фарисиогуллары был задержан в Диярбакыре и доставлен в полицейское управление.

Minval.az