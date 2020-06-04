Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара отброшены от столицы Ливии Триполи настолько далеко, что уже практически не могут подвергать обстрелам сам город и его пригороды, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Мустафу аль-Меджаи, представителя штаба операции «Гнев вулкана», проводимой армией признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», основная часть районов к югу от Триполи, в том числе территория международного аэропорта, уже освобождены от подразделений ЛНА.

Аль-Меджаи полагает, что в ближайшие части весь юг Триполи окажется под контролем сил ПНС.

Бойцы формирований, поддерживающих ПНС Ливии, накануне объявили, что вернули полный контроль над международным аэропортом ливийской столицы.

«Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи», — приводят западные СМИ слова представителя этих формирований. По его словам, это удалось сделать в ходе наступления на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), удерживавших аэропорт.

Minval.az