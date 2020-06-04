Палестинская администрация отказалась принять от Израиля ежемесячные налоговые отчисления за товары, произведенные на палестинских территориях, говорится в пресс-релизе представителя правительства Ибрагима Мельхема.

«Палестинская администрация отказалась принять от Израиля ежемесячные налоговые отчисления, собранные Израилем за товары, произведенные на палестинских территориях в мае», — заявил Мельхем.

Мельхем сообщил, что «Израиль отказался переводить денежные средства в министерство финансов в мае автоматически», как это происходило ранее, и заявил, что правительство Палестины осудило «шантаж» со стороны Израиля, который в качестве условия для перечисления денег требует вернуть координацию между странами.

Мельхем подтвердил готовность правительства выполнить указ главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о прекращении всех форм координации с Израилем.

Minval.az