Сэр Ричард Дирлав, который возглавлял секретную разведслужбу MI6 с 1999 по 2004 год, считает, что COVID-19 создан человеком.

Бывший руководитель разведслужбы сослался на «важный» доклад профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, в котором утверждается, что вирус был изготовлен в лаборатории, передает «МК».

В своем докладе эти ученые утверждали, что идентифицировали «вставленные срезы, размещенные на поверхности иглы Sars-CoV-2», которые вирус использует для прикрепления к клеткам, и обнаружили, что они «значительно отличаются от любых исследованных нами тяжелых острых респираторных синдромов».

Сэр Ричард добавил, что результаты этого отчета позволяют заставить Китай выплатить «репарации» остальному миру из-за нанесенного вирусом ущерба.

«Я не думаю, что это началось как несчастный случай, — сказал сэр Ричард в подкасте «Planet Normal» издания The Telegraph. – Возникает вопрос: если Китай когда-либо признает ответственность, выплатит ли он компенсацию? Думаю, это заставит каждую страну мира переосмыслить свое отношение к Китаю».

В упоминаемом экс-главой разведки исследовании утверждается, что предпринимаемые в настоящее время усилия по поиску вакцины могут оказаться безуспешными, поскольку ученые до сих пор неправильно понимают истинные свойства COVID-19.

Сэр Ричард предположил, что в то время как китайские ученые в лаборатории в Ухане могли тайно проводить эксперименты на коронавирусах летучих мышей, COVID-19 каким-то образом случайно вышел из-под контроля биобезопасности.

По словам бывшего шефа MI6, статья, на которую он ссылается, была переписана несколько раз, и более ранняя версия явно утверждала, что коронавирус можно точно назвать «уханьским вирусом».

Minval.az