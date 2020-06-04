Apple блокирует iPhone, которые были украдены из магазинов компании, разгромленных во время беспорядков в США. Как сообщает CNN, такие iPhone не работают. Пытающийся пользоваться ими человек видит лишь сообщение с призывом вернуть гаджет в магазин, из которого он был украден, и информацией о том, что «устройство было отключено и отслеживается, местные власти будут предупреждены».

Apple, которая незадолго до начала протестов и беспорядков начала открывать свои магазины после карантина, снова закрыла некоторые из них, опасаясь, что они могут пострадать во время беспорядков. Корпорация также сообщала, что некоторые ее магазины в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других городах пострадали во время беспорядков, из части из них были украдены гаджеты.

Блокировка и отслеживание украденных iPhone — обычная процедура для Apple. В iPhone, находящиеся в магазинах, устанавливается специальное ПО, которое может быть активировано в случае их кражи.

Беспорядки и случаи мародерства начались в США на фоне протестов против расовой дискриминации. Причиной послужила смерть задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В его убийстве обвиняют полицейского Дерека Чавена. Обвинения в подстрекательстве к убийству и пособничестве были предъявлены еще троим полицейским, участвовавшим в задержании.

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