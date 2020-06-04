Королева Великобритании Елизавета II однажды спряталась от гостя в кустах Букингемского дворца. Гостем оказался глава Румынии Николай Чаушеску. Об этом факте рассказывается в новом документальном фильме ITV Our Queen: Inside the Crown, пишет Teller Report.

Инцидент случился в 1978 году, когда Николай Чаушеску и его жена Елена прибыли с государственным визитом в Великобританию, хотя политик и был непопулярен среди широкой публики.

«Королева вывела корги на прогулку и увидела на соседней алле Чаушеску. Она подумала: «Я, правда, не могу разговаривать с ними». Это был первый и единственный раз, когда королева спряталась в кустах в дворцовом саду, чтобы избежать общения со своими гостями», — рассказал документалист Роберт Хардман.

Это подтвердил и экс-министр иностранных дел Британии лорд Дэвид Оуэн. Он подчеркнул, что королеве тот визит скандального гостя дался тяжело.

«Королева мирится с разными людьми, но Чаушеску — это было слишком для нее. Она дала понять, что ей не понравился этот визит», — отметил Оуэн.

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