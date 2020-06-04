Бывший министр обороны США в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис (с января 2017 года по декабрь 2018 года) раскритиковал президента за разгон протестующих и заявления о возможном использовании вооруженных сил для восстановления порядка. По мнению отставного генерала, которое он изложил в среду на страницах журнала «Атлантик», Трамп разделяет страну, а его действия являются насмешкой над конституцией.

«Дональд Трамп — первый президент за мою жизнь, который не пытается объединить американских граждан, даже не пытается сделать вид, вместо этого он пытается нас разделить, — считает Мэттис. — Мы наблюдаем последствия трех лет этих целенаправленных действий, трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, обращаясь к сильным сторонам нашего гражданского общества».

По его словам, протестующие оправданно требуют равного правосудия для всех. «Это здравое и объединяющее требование. <…> Нас не должно отвлекать небольшое число нарушителей закона, — продолжил отставной генерал. — Протесты определяются десятками тысяч людей <…>, настаивающих на том, чтобы мы жили согласно ценностям». «Мы должны <…> привлечь к ответственности тех в администрации, кто будет насмехаться над нашей конституцией», — сказал он.

«Я давал клятву охранять и защищать конституцию. Но я никогда не думал, что дававших такую же клятву военнослужащих при каких-либо обстоятельствах отправят нарушать конституционные права своих сограждан <…>», — отметил экс-глава Пентагона. Он назвал разгон протестующих вокруг Лафайет-сквер перед Белым домом злоупотреблением властью.

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