Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос о введении санкций в отношении председателя КНР Си Цзиньпина в связи с попыткой Китая ввести закон о национальной безопасности в Гонконге.

«Я об этом не думал», — ответил Трамп в интервью журналисту Newsmax на вопрос, думает ли он о введении санкций против Си Цзиньпина.

Как сообщалось, депутаты Всекитайского собрания национальных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в конце мая одобрили резолюцию, предписывающую постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности для Гонконга. Вслед за этим США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Minval.az