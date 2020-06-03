Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посещает Агджабединский район, сообщает сайт главы государства.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Агджабеди и возложил к нему цветы.

Minval.az