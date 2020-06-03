Халифа Хафтар не сможет победить в войне в Ливии, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала 24 TV.

По словам Чавушоглу, Халифа Хафтар все еще не соглашается на возобновление мирных переговоров, а активную поддержку незаконным формированиям с востока Ливии оказывают ОАЭ, Египет и Франция.

«В последнее время сторонники Хафтара стали действовать более агрессивно и признанное ООН Правительство нацсогласия было вынуждено предпринять ответные шаги. Это позволило выбить незаконные формирования с целого ряда районов на западе Ливии», — отметил министр.

Серия поражений на западе Ливии доказывает, что Хафтар не сможет победить, подчеркнул Чавушоглу.

Министр отметил также, что любая договоренность, игнорирующая интересы Турции в Восточном Средиземноморье, обречена на провал.

Относительно недовольства Афин в связи с озвучиванием суры из Корана в знаменитой Аясофье в Стамбуле, глава МИД Турции сказал: «Аясофья – исторически завоеванный объект и собственность Турецкой Республики».

Комментируя ситуацию в США, где продолжаются акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокости полиции, Чавушоглу сказал, что подобного рода инциденты неприемлемы.

Minval.az