Турция и Россия будут вести совместную работу над созданием лекарства и вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

C таким утверждением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

«Я провел переговоры с моим коллегой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19. В ходе переговоров приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над созданием лекарств и вакцин», — написал Коджа на своей странице в Twitter.

Minval.az