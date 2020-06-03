Пентагон перебросил около 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности столицы Соединенных Штатов в связи с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

Он уточнил, что солдаты регулярных войск размещены не в самом Вашингтоне, а на военных базах в вашингтонской агломерации.

Военные находятся «в состоянии повышенной готовности», пока они не помогают гражданским властям в их действиях, добавил представитель Пентагона.

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