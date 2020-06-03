Стоимость барреля нефти Brent превысила $40 впервые с 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне.

По состоянию на 5:30 баррель Brent с поставкой в августе стоил $40,36, показав рост почти на 2% к цене закрытия во время предыдущих торгов.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле также выросла — на максимуме она составляла $37,81 за баррель, что на 2,7% выше чем на закрытии торгов.

По данным РБК, котировки выросли на фоне новостей о том, что участники сделки ОПЕК+ обсуждают возможность продлить ограничения, достигнутые в рамках соглашения, еще на два месяца. В частности, речь идет о пролонгации периода, в который сокращение составит 9,7 млн барр. в сутки. Если страны договорятся, он может быть продлен до конца лета.

Minval.az