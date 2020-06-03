В США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме, трансляцию которого вел The Hill.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране. Мне кажется, в этом нет сомнений», — сказала Конуэй, комментируя массовые протесты против полицейского произвола и расизма в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

По ее словам, президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением этой проблемы, однако расизм присутствует «в сердцах множества людей».

При этом помощник главы государства осудила действия полиции в Миннеаполисе, в результате которых умер Флойд. «Рада, что Министерство юстиции США начало расследование гибели Флойда на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказала Конуэй.

Массовые протесты и последующие за ними беспорядки в США начались после смерти Джорджа Флойда 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейский надавил ему коленом на горло во время задержания.

Minval.az