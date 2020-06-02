Эпатажная американская певица Леди Гага удивила поклонников лишним весом. Звезду заметили на улицах Лос-Анджелеса, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

На снимках певицу подловили в черном топе с декоративными резинками над и под грудью и в черных лосинах. На лице звезды была медицинская защитная маска.

Гага надела черные кроссовки и взяла с собой розовый рюкзак. Волосы звезда собрала в небрежный хвост.

Отмечается, что Гага шла в кафе вместе с молодым человеком, исполнительным директором Майклом Полански. Пара на фото держится за руки.

Minval.az