Эпатажная американская певица Леди Гага удивила поклонников лишним весом. Звезду заметили на улицах Лос-Анджелеса, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.
На снимках певицу подловили в черном топе с декоративными резинками над и под грудью и в черных лосинах. На лице звезды была медицинская защитная маска.
Гага надела черные кроссовки и взяла с собой розовый рюкзак. Волосы звезда собрала в небрежный хвост.
Отмечается, что Гага шла в кафе вместе с молодым человеком, исполнительным директором Майклом Полански. Пара на фото держится за руки.