Действующий председатель группы G7 имеет ряд прерогатив, но не прерогативу менять состав формата за счет новых стран, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Ранее у нас был формат G8 с участием России, но затем выбор, сделанный Россией, привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7», — отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах приглашения России на саммит G7.

«Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения (третьим странам), отражающие приоритеты (политики). Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7», — сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», с точки зрения Европейского союза, «G7 — жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами».

Он отметил, что «сотрудничество стран, движимых одинаковыми ценностями, необходимо, особенно в это трудное, более напряженное, чем обычно, время».

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Minval.az