До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 129921 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтверждено еще 22 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4585.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 165555, поскольку еще у 786 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 32 325 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 2 103 044 анализов.

Коджа отметил, что в Турции продолжает уменьшаться число пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в интенсивной терапии.

Minval.az