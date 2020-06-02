Руководство китайской фирмы интерьерного дизайна решило преподать урок своим сотрудникам, которые не справились с поставленной задачей.

Работникам пришлось есть червей, пишет Daily Mail.

За сорванный план по продажам начальство китайской компании, расположенной в городском округе Бицзе в провинции Гуйчжоу, заставило своих сотрудников полакомиться живыми червяками. Для нас это может выглядеть дико, но в Китае экзотические насекомые и прочие пресмыкающиеся – частые гости в тарелках. Однако, судя по напряженной обстановке в видеоролике, проштрафившимся такой деликатес пришелся не по душе. Люди нерешительно клали в рот живность и запивали водой, а также интересовались, нет ли у их жертв паразитов.

Minval.az