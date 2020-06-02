Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на NASA.

Космическое тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты 6 июня в 6:20 мск. Отмечается, что астероид пройдет от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Вместе с тем астероид считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.

Астероид обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

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