Кайли Дженнер лишилась статуса миллиардерши и потеряла доверие поклонников. Как утверждают СМИ, сестра Ким Кардашьян годами преувеличивала масштаб своего косметического бизнеса Kylie Cosmetics, а менеджеры селебы предоставляли поддельные документы для Forbes. И пока фанаты ждут комментариев от модели, поклонники уверены – ложь у семейства Кардашьян прямо в крови.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и одна из самых популярных инфлюенсерш в мире – Кайли Дженнер – перестала быть миллиардершей, по оценке издания Forbes. Состояние селебы было пересчитано после раскрытия информации компанией Coty, которая купила основной пакет акций косметической марки Дженнер Kylie Cosmetics.

В мировом рейтинге, опубликованном в апреле 2020 года, капитал 22-летней модели оценивался в один миллиард долларов, но после продажи бизнеса и публикации официальных документов сумма уменьшилась до 900 миллионов, пишет Forbes.

«Бизнес Кайли значительно меньше и менее выгоден, чем её семья годами убеждала косметическую индустрию и СМИ», – комментирует издание.

В апреле 2016 года старшая сестра селебы Ким Кардашьян-Уэст оказалась на обложке авторитетного финансово-экономического журнала, после чего пиар-кампания Кайли задалась целью увидеть владелицу бьюти-империи в списке первых влиятельных лиц. Учитывая налоговые документы, которые были предоставлены журналистам, в 2018 году состояние звезды было оценено в 900 миллионов долларов, а через год Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире, в очередной раз подтвердив свой статус в начале 2020 года.

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