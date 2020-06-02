Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы государства.

«Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили тематику двустороннего сотрудничества, продолжение реализации ранее намеченных проектов в различных сферах. Они договорились встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы», — отметили в пресс-службе.

По ее информации, президент Беларуси поздравил Пашиняна с днем рождения, пожелав премьер-министру и членам его семьи здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Лидеры обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах, обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы», — добавили в пресс-службе.

В понедельник премьер-министр Армении заявил, что он и его семья заразились коронавирусом.

Minval.az