Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вечером в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками в стране в последние несколько дней.

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, — сказал Трамп. — Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога».

«Вся Америка испытывает боль и возмущена в связи с жестокой смертью Джорджа Флойда. Администрация полностью привержена тому, чтобы справедливость восторжествовала, — отметил президент. — Но мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа. Самыми большими жертвами грабежей являются наши миролюбивые граждане в беднейших районах, я буду бороться за их безопасность».

«Но в последние дни нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, преступники, «Антифа» и другие, — заявил он. — Ряд штатов и местных властей не справились с принятием необходимых мер по обеспечению безопасности жителей».

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