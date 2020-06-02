Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

Внимание мародеров привлекли магазины спорттоваров, бытовой техники, а также ювелирные. Всего жители столицы вынесли товары из более чем 10 торговых точек.

Небольшие группы демонстрантов, которые остались ночью на улицах, нарушили режим комендантского часа, введенный в городе с 23:00 (6.00 мск).

Для прекращения беспорядков в район были направлены многочисленные отряды полиции.

В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано в сети. На записи видно, как часть грабителей скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ним и подбирают вещи.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США.

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