Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются подать в суд на журнал Tatler, опубликовавший статью, в которой утверждалось, что Кейт на грани нервного срыва, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

В материале также говорилось, что герцогиня плохо выглядит, поскольку у нее расстройство пищевого поведения.

По мнению автора статьи к этому семью старшего внука британской королевы довели принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от обязанностей членов королевской семьи. И из-за этого, утверждает издания, Уильям и Кейт выполняют двойную работу.

Также в статье речь шла о плохих отношениях королевских невесток.

В Кенсингтонском дворце заявили, что информация ложная и статью с королевской семьей не согласовывали, тогда как редактор издания утверждает, что во дворце знали о готовящемся материале.

Minval.az