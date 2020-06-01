Новая вспышка лихорадки Эбола объявлена в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо.

Министр объявил в понедельник во время пресс-конференции о повторном возникновении вируса Эбола в городе Мбандака в Экваториальной провинции. По его словам, образцы подозрительных случаев, которые были направлены в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB), были признаны положительными.

«Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандаке. Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования», — заявил Лонгондо (цитата по РИА Новости).

Как добавляет агентство Франс Пресс, уже четыре человека скончались.

Minval.az