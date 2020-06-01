Более 17 тыс бойцов нацгвардии борются с беспорядками в США.

Об этом сообщил глава федерального Бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгиел.

«Сегодня 17 015 солдат Национальной гвардии помогают гражданским местным властям и властям штатов, которые борются с гражданскими беспорядками», — цитирует РИА Новости Ленгиела.

Всего, по его словам, внутри США развернуты 66,7 тысячи бойцов Нацгвардии, из которых 45 тысяч помогают в борьбе с эпидемией коронавируса. Еще 28 тысяч находятся за границей.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

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