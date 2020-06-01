До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 128947 пациентов с коронавирусной инфекцией, приводит в понедельник «Анадолу» слова министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 23 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4563.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции составило 164 769, поскольку еще у 827 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 31 525 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 2 070 719 анализов.

Коджа отметил, что в Турции количество новых случаев заражения коронавирусом находится на прогнозируемом уровне. По его словам, продолжает уменьшаться и число пациентов, нуждающихся в подключении к аппаратам ИВЛ.

Minval.az