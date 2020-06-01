США отправили в Бразилию 2 млн доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин для профилактики от коронавируса COVID-19, вскоре в страну доставят еще 1000 аппаратов ИВЛ, сообщает Белый дом.

«Гидроксихлорохин будет использоваться в качестве профилактики для того, чтобы помочь защитить медсестер, врачей и специалистов в области здравоохранения против вируса. Кроме того, препарат будут использовать в лечении бразильцев, которые заразились (коронавирусом)», — говорится в заявлении Белого дома.

«США также вскоре отправят Бразилии 1000 аппаратов ИВЛ», — отмечается в заявлении, которое приводит «Интерфакс».

Кроме того, в Белом доме объявили о проведении США и Бразилией совместных клинических испытаний гидоксихлорхина для оценки безопасности и эффективности препарата в лечении и профилактике COVID-19.

В Вашингтоне подчеркнули, что «США и Бразилия продолжат тесное сотрудничество в общей борьбе с пандемией коронавируса», а также в «ускорении процесса разработки вакцины» против COVID-19.

В Бразилии 20 мая вступил в силу новый протокол использования препарата хлорохин, в котором содержатся рекомендации по лечению и профилактике в случае заражения коронавирусом COVID-19.

По словам президента страны Жаира Болсонару, новый протокол не обязывает, а лишь дает возможность пациенту принимать этот препарат при лечении коронавируса.

«Что такое демократия? Не хочешь, не делай, хочешь — делай! Вы не обязаны принимать хлорохин, пусть его принимают те, кто хотят!», — сказал он журналистам.

«Правые пьют хлорохин, левые — «Тубаин» (бразильский прохладительный напиток)», — пошутил Болсонару, известный своими правыми взглядами. Ранее он называл COVID-19 «обычным гриппом», а также открыто пренебрегал средствами индивидуальной защиты. В последнее время президент Бразилии все чаще появляется на публике в маске.

СМИ напоминают, что именно разногласия с Болсонару относительно возможности использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусных больных привело к отставке прежнего министра здравоохранения Бразилии Нелсона Тейша, который возглавлял министерство всего около месяца.

На прошлой неделе американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что «отсутствие эффективности» гидроксихлорохина в лечении коронавируса очевидно. Во Всемирной организации здравоохранения также заявляли, что нет подтверждений тому, что гидроксихлорохин эффективен в лечении или профилактике коронавируса COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохина. Так, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Minval.az