1 июня в 14:00 часов 5-7 студентов, несколько не являющихся студентами лиц и представившихся членами организации NİDA лиц с приглашенными ими около 20 представителями СМИ подошли к зданию Министерства образования и попросили принять их.

Об этом агентству Репорт сказал завсектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что, согласно решению Кабмина от 16 мая 2020 года, за исключением центров ASAN xidmət и DOST, в других госорганах (структурах) в период карантина временно приостановлен прием на местах граждан в групповом или индивидуальном формате: «Несмотря на это трое обратившихся в министерство студентов были приняты должностными лицами министерства.

Во время приема студент Рустам Исмаилбейли представил письменное, личное обращение без подписей о ликвидации всех экзаменов. Студент Аллахверди Гасанов сообщил, что ввиду окончания срока действия удостоверения личности его матери она не смогла зарегистрироваться на портале (http://e-telebe.edu.az) посредством которого проходят регистрацию, чтобы государство оплатило учебу студентов из уязвимых с социальной точки зрения слоев населения».

Завсектором министерства Яшар Омаров проинформировал о правилах проведения экзаменов в конце учебного года, согласно решению Кабмина от 19 мая 2020 года. Студенту посоветовали обратиться в Центр ASAN, где его родитель сможет обновить удостоверение личности, проинформировали, что процесс приема документов продлится до 10 июня.

Minval.az