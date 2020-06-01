Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат G7, однако оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных, передает агентство Рейтер заявление представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны — Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить «будущее Китая».

Представитель Джонсона заявил, что премьер будет ожидать детальных предложений США. «Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите», — сказал он.

Он также отметил, что Великобритания «пока не видит свидетельств изменившегося поведения, которое могло бы обосновать возвращение» России в G7. «Мы не стали бы поддерживать её возвращения как члена группы», — заявил представитель Джонсона.

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