История с отравлением в Солсбери наконец нашли подходящее продолжение — она стала сериалом на телеканале Би-Би-Си. Три эпизода выйдут уже в середине июня. Авторы решили показать, как маленький городок оказался в центре событий.

Примечательно, что это не просто история по мотивам, а фактически пересказ событий — с британской точки зрения. Помимо Скрипалей, главными героями стали реально существующие люди — все имена и хронология сохранены.

Режиссером сериала стал Сол Гибб («Герцогиня», «Французская сюита», «Дублинские убийства»), сценарий написан Адамом Паттерсоном и Декланом Лоном.

Основные роли сыграли Энн-Мери Дафф, МайАнна Бёринг, Райф Сполл и другие.

Minval.az