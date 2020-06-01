Опубликованы кадры драки погибшего в США при грубом задержании чернокожего Джоржа Флойда с полицейскими в их машине. Видео продемонстрировало издание The Daily Mail.

Предположительно, на кадрах зафиксирован момент за несколько минут до того, как Флойд будет повален на землю. На видео не видно самого Флойда, однако опубликовавший в своем Instagram активист Шон Кинг утверждает, что это именно его задержание. Один из полицейских несколько секунд сражается с сидящим на заднем сидении человеком, пытаясь полностью затолкать его туда. Еще несколько его коллег окружили машину. Полицейским удается усмирить задержанного, после чего запись обрывается.

26 мая в сеть попало первое видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. «Я не могу дышать! Я не могу дышать! Не убивайте меня!» — кричал Флойд. Мужчина также говорил, что у него болит живот и шея, и просил воды. Вскоре после инцидента задержанный умер, а в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

 

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BREAKING: Just got this new video. It’s all coming together. Police were in the car beating the shit out of George Floyd. One stands watch, while the others attacked him.

Публикация от Shaun King (@shaunking)

Minval.az