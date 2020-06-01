Опубликованы кадры драки погибшего в США при грубом задержании чернокожего Джоржа Флойда с полицейскими в их машине. Видео продемонстрировало издание The Daily Mail.

Предположительно, на кадрах зафиксирован момент за несколько минут до того, как Флойд будет повален на землю. На видео не видно самого Флойда, однако опубликовавший в своем Instagram активист Шон Кинг утверждает, что это именно его задержание. Один из полицейских несколько секунд сражается с сидящим на заднем сидении человеком, пытаясь полностью затолкать его туда. Еще несколько его коллег окружили машину. Полицейским удается усмирить задержанного, после чего запись обрывается.

26 мая в сеть попало первое видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. «Я не могу дышать! Я не могу дышать! Не убивайте меня!» — кричал Флойд. Мужчина также говорил, что у него болит живот и шея, и просил воды. Вскоре после инцидента задержанный умер, а в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Minval.az