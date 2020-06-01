Госагентство по обязательному медицинскому страхованию выплатило временные надбавки пропорционально рабочему времени за апрель 11 707 работникам медучреждений — 9015 медработникам, 2692 – непрофильным работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщили АПА в Агентстве, медицинским и непрофильным работникам 140 государственных медицинских учреждений по Баку, а также работникам 115 государственных медицинских учреждений по другим городам и районам республики пропорционально рабочему времени за апрель выплачено 13,1 млн. манатов.

В соответствии со списками, направленными государственными медицинскими учреждениями, выплата агентствами временных надбавок за апрель продолжается. Отметим, в марте Агентство выплатило 11,7 млн. манатов участвующим в мероприятиях по борьбе с короновирусной инфекцией нового типа 21634 медицинским работникам и 2386 немедицинским работникам медучреждений соразмерно их рабочим часам.

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