Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.

По словам аргентинца, людям пришлось тяжело не только из-за карантина.

«Особенно нелегко было тем, кто потерял родственников и друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым. Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли», — приводит слова Месси RT со ссылкой на El Pais.

Minval.az