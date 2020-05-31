Пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту успешно пристыковался к Международной космической станции на орбите Земли. Стыковка прошла в штатном режиме спустя 19 часов после старта с площадки во Флориде, сообщает «Лайф».

На борт МКС взойдут американцы Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, которые пробудут на орбите Земли минимум один месяц. Оба — опытные астронавты, за их плечами по несколько полётов в космос. За 220 метров до стыковочного узла космической станции экипаж Crew Dragon успешно опробовал систему ручного управления кораблём.

МКС в момент стыковки находилась над северным Китаем и Монголией.

А вот и сам момент стыковки Crew Dragon к Международной космической станции. SpaceX стала первой частной компанией, которая доставила людей к МКС. На борту корабля — астронавты Боб Бенкен и Даг Херли 👨‍🚀👨‍🚀 pic.twitter.com/vNsBYGgLiX — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 31, 2020

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