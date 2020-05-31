Военно-воздушные силы Сирии укрепились второй партией модернизированных истребителей «МиГ-29». Самолеты переброшены на авиабазу Хмеймим в рамках военно-технического сотрудничества между Дамаском и Москвой.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей «МиГ-29″ Сирии во время церемонии на базе Хмеймим», — сказал собеседник агентства.

По его словам, усовершенствованные истребители более эффективны, чем предыдущее поколение. Уже с 1 июня сирийские пилоты приступят к полетам на этих самолетах в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и внешнеполитическому ведомству провести переговоры с Дамаском о расширении российских военных объектов в Сирии. Речь идет о намерении получить дополнительное имущество и акватории в районе сирийского побережья. Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что военные базы России в САР необходимы для обеспечения баланса сил в регионе.

Minval.az