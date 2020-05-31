В Турции задержан мужчина, отправивший письмо с угрозами в адрес супруги убитого в 2007 году главного редактора армянской газеты «Акос» Гранта Динка и фонда «Грант Динк».

Как отметил в своих показаниях мужчина, он сделал это под впечатлением от рассказов своей девушки-азербайджанки:

«Моя девушка, гражданка Азербайджана, с которой я познакомился в Интернете, рассказала мне о зверствах армян в Карабахе. Я сделал это под впечатлением. Я также звонил в армянскую церковь, но мне не ответили».

Фонд «Грант Динк» в Турции распространил заявление, в котором отметил, что по электронной почте к ним поступило письмо с угрозами. Его автор требовал от супруги и юриста Динка покинуть территорию Турции, угрожая им смертью.

Minval.az