В Бразилии за сутки зарегистрировали рекордные 33 274 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные бразильского Минздрава, опубликованные вечером 30 мая.

Третий день подряд суточное число инфицированных достигает рекордных значений (26 417 случаев выявлено в четверг и 26 928 − в пятницу). Общее число зараженных в стране достигло 498 440.

Число летальных исходов за сутки выросло на 956 и с начала пандемии составило 28 834. При этом свыше 200 тысяч пациентов выздоровели.

По статистике Минздрава, на 100 тысяч населения страны приходится 237,2 заразившихся и 13,7 умерших. Доля смертности среди инфицированных составляет 5,8%.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.

По числу летальных исходов из-за коронавируса республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии.

Minval.az