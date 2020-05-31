В США правоохранители задержали свыше 1300 человек в 16 городах во время беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после его задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 31 мая.

По меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестной акции в городе Филадельфии (штат Пенсильвания). В Сиэтле (штат Вашингтон) стражи порядка использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.

Кроме того, власти 25 крупных американских городов, включая Лос-Анджелес, ввели комендантский час из-за беспорядков, сообщает телеканал CNN.

«Мы всегда будем охранять свободу слова и право жителей Лос-Анджелеса не испытывать страх насилия и вандализма. Чтобы усилить безопасность демонстрантов, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час», − написал в Twitter мэр города Эрик Гарсетти.

Ограничения на передвижение населения в ночное время суток ввели: Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (штат Огайо), Портленд и Юджин (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (штат Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

Власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.

По данным СМИ, полиция в Лос-Анджелесе применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Сообщается также о пострадавших правоохранителях.

Секретная служба США и полиция Вашингтона не пускают протестующих к резиденции Дональда Трампа. В субботу они начали обстреливать демонстрантов у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.

В Нью-Йорке полиция оцепляют улицы, ведущие к полицейским участкам.

Темнокожий Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

После широкой огласки руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в инциденте. Один из них уже арестован.

В городе начались акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами, которые позже распространились по всей стране. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР.

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