Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. Об этом сообщили журналисты президентского пула, передает РИА Новости.

«Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию», — рассказали журналисты. По мнению Трампа, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран.

Ранее Трамп сообщал, что намерен провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса. США получили положительные отклики от большинства лидеров стран «Большой семерки» по решению провести очный саммит, однако канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в Вашингтон. Изначально планировалось, что саммит пройдет с 10 по 12 июня, позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.

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