Немецкий парламент согласился, что вооруженные силы Германии позволят военным раввинам впервые за почти столетие вступить в свои ряды. До сих пор солдаты в немецкой армии могли обращаться только к христианским военным капелланам – протестантским или католическим, отмечает DW.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр также заявила, что планирует ввести закон, позволяющий имамам и православным священникам выполнять аналогичные роли капелланов.

Еврейский народ воевал за Германию в Первой мировой войне и военные раввины были относительно обычным явлением, пока Адольф Гитлер не пришел к власти в 1933 году. По оценкам правительства Германии, в вооруженных силах насчитывается около 300 солдат-евреев, а также 3 тыс. мусульманских солдат и около 90 тыс. христиан. Чуть менее половины примерно из 178 тыс. военнослужащих либо не сообщали никакой информации о своих религиозных верованиях, либо заявили, что не имеют никаких.

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