У ближайшего окружения президента России Владимира Путина уже нет никаких иллюзий на его счет, дискуссия идет о том, устранить ли его физически или лишить реального влияния на управление государством. Об этом изданию «Обозреватель» сказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

«Давайте рассмотрим психологию этих пяти-шести человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по его поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка перестает работать. Если сравнить с другими бункерами – с окружением Гитлера и Сталина, то, какими бы мерзавцами они ни были, они были харизматическими личностями, к которым то же окружение питало какое-то уважение. Здесь этого нет. Но почему же тогда они его не сменяют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них», – заявил Пионтковский.

В случае жесткого отстранения и дискредитации Путина потенциальных заговорщиков могут спросить, что они столько лет делали рядом с таким человеком, пояснил он.

«Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса. Но вся та политическая суета, которая идет последние три месяца, – его неожиданные послания, изменение конституции, обнуление сроков, – говорит о том, что они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать госсовет, оставив его формально, но лишив фактической власти. Потому что Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение», – сказал политолог.

В любом случае после Путина к власти в РФ придет «какой-то мерзавец», считает Пионтковский.

«Чего ждать Украине? Этот период истерики довольно опасен. Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по «сбору русских земель» – эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей. Это уже не зависит от Путина. Это может сделать и Путин, и другие – они одинаково ненавидят Украину», – отметил он.

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