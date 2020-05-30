Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, пишет газета Politico со ссылкой на правительство Германии.

«Федеральный канцлер благодарна президенту Трампу за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией (коронавируса), она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон», — заявил изданию официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.

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