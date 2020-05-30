Компания Google представила мобильное приложение, которое использует технологию дополненной реальности. Оно поможет людям соблюдать социальную дистанцию, сообщает The Sun.

В приложении под названием Sodar пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию. Если кто-либо нарушит границы персонального круга человека, то программа предупредит об этом.

Разработчики отмечают, что визуализация данных мер в значительной степени облегчит их соблюдение.

Minval.az