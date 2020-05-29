рция может приступить к геологоразведочным работам на нефтяных месторождений Ливии в течение 3-4 месяцев.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, передает «Анадолу».

Глава ведомства отметил, что работы будут осуществляться на основе соответствующих соглашений между правительствами двух стран.

«Буровое судно «Кануни», включенное в состав нашего флота вначале этого года, впервые выйдет к месторождению в Средиземное море после работ по его совершенствованию. Наша цель — завершить работы до конца текущего года», — сказал Дёнмез.

Он сообщил также, что буровое судно Fatih 15 июля приступит к работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

Minval.az