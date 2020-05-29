Американка несколько лет хранила труп своей бабушки в морозилке ради получения денег с ее страховых счетов. Об этом сообщает New York Post.

61-летнюю Синтию Блэк арестовали по обвинению в незаконном получении более 186 тысяч долларов. Она вывела их со счетов своей бабушки Гленоры Делахэй, которая умерла более 10 лет назад.

Следователи обнаружили останки женщины в морозилке в доме, расположенном по соседству от дома Блэк. После этого ее также обвинили в надругательстве над телом умершей.

Схему вывода денег со счетов социальной страховки Делахэй начала ее дочь Гленора Волцингер и ее сообщник Гленн Блэк. В 2011-м та умерла, и Синтия Блэк продолжила дело своей матери.

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