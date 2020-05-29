Одна из старейших в мире бутылок французского коньяка, закупоренная в 1762 году, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за 118 тыс. фунтов стерлингов (почти $150 тыс.). Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Крепкий напиток, произведенный коньячным домом Gautier, приобрел за рекордную для когда-либо проданной на торгах бутылки коньяка цену частный коллекционер из Азии. Его имя не называется.

Эксперт Sotheby’s по крепким напиткам Джонни Фоул считает, что выпущенный 258 лет назад коньяк по-прежнему может прийтись по вкусу гурманам. Бутылка тщательно закупорена, находится «в очень хорошем состоянии». «Напитки такой крепости хранятся очень долго», — добавил он.

До настоящего времени сохранились лишь три бутылки Gautier 1762 года. Одна из них находится в музее Готье, другая была продана в 2014 году в Нью-Йорке за $59,9 тыс., и вот теперь третья приобретена на онлайн-торгах за рекордную цену.

На аукцион были также выставлены две бутылки 62-летнего односолодового шотландского виски Dalmore с оценочной стоимостью от 75 тыс. до 100 тыс. фунтов (от $91 тыс. до $122 тыс.) каждая. Ценителям виски были представлены и три бутылки Bowmore Bouquet 1966 года. Предварительная оценка каждой из них составляла от 40 тыс. до 55 тыс. фунтов (от $49 тыс. до $67 тыс.).

Minval.az